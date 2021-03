Coronavirus, Sileri respinge l'idea di una chiusura nazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Il sottosegretario alla Salute Sileri ha respinto l'idea di un possibile lockdown generale, preferendo al suo posto delle chiusure chirugiche. Covid, Sileri favorevole a misure chirurgiche: “No a lockdown generale” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) Il sottosegretario alla Saluteha respinto l'di un possibile lockdown generale, preferendo al suo posto delle chiusure chirugiche. Covid,favorevole a misure chirurgiche: “No a lockdown generale” su Notizie.it.

Advertising

PicenoTime : Covid, Sileri: “Dobbiamo resistere altre 4-6 settimane”. Vaccino Sputnik, da Luglio produzione in Italia… - LaStampaTV : VIDEO | Covid, il viceministro alla Salute Sileri: 'Non sono favorevole a un lockdown generalizzato, meglio chiusur… - another17099654 : RT @Peppe24245235: #Vaccini Scontro in tv #Paragone - #Sileri 'Siete degli incapaci'. 'Perché parli di cose che non sai?' Paragone! Quel… - LaPresse_news : Covid, Sileri: “Non serve un lockdown nazionale ma un rafforzamento di alcune misure” - mekka47656142 : RT @Peppe24245235: #Vaccini Scontro in tv #Paragone - #Sileri 'Siete degli incapaci'. 'Perché parli di cose che non sai?' Paragone! Quel… -