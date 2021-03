Coronavirus, il Dpcm sarà modificato. Lockdown nel fine settimana e revisione delle regole in zona Gialla. Le indicazioni del Cts (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, il Dpcm del 2 marzo sarà modificato: le nuove misure restrittive al vaglio del governo e degli esperti del Cts. Il Dpcm del 2 marzo sarà modificato e inasprito con nuove misure restrittive. È questa la via intrapresa dal governo che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Nella giornata del 9 marzo è in programma una nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, che fornirà ai ministri il quadro epidemiologico suggerendo alcune proposte per evitare che la terza ondata possa travolgere il nostro Paese. Nuova stretta in Italia: preoccupa la diffusione delle varianti Il governo e gli esperti sono preoccupati dalla diffusione delle varianti e dalla ripresa della curva dei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenzain Italia, ildel 2 marzo: le nuove misure restrittive al vaglio del governo e degli esperti del Cts. Ildel 2 marzoe inasprito con nuove misure restrittive. È questa la via intrapresa dal governo cheufficializzata nelle prossime ore. Nella giornata del 9 marzo è in programma una nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, che fornirà ai ministri il quadro epidemiologico suggerendo alcune proposte per evitare che la terza ondata possa travolgere il nostro Paese. Nuova stretta in Italia: preoccupa la diffusionevarianti Il governo e gli esperti sono preoccupati dalla diffusionevarianti e dalla ripresa della curva dei ...

