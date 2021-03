C’è qualcosa di strano dietro lo specchio del suo bagno: la scoperta da brividi di questa ragazza (Di martedì 9 marzo 2021) Ha davvero dell’incredibile la scoperta fatta da Samantha Hartsoe, 26anni, spostando lo specchio del bagno nel suo appartamento di New York. A raccontare la vicenda è il Guardian, che spiega come tutto sia successo per colpa di uno spiffero, un leggero vento gelido che soffiava nel suo bagno. All’inizio la giovane ha pensato che fosse colpa della finestra che non si chiudeva bene ma l’aria non veniva da lì. Così ha iniziato ad “indagare” e si è accorta che gli spifferi uscivano dai lati dello specchio che aveva appeso sopra al lavandino. Quando ha deciso di spostarlo per vedere come mai passasse dell’aria, ha fatto la scoperta: dietro c’era un buco rettangolare nel muro sopra al lavandino, che portava ad un’altra stanza. Quando ha guardato meglio con la torcia, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ha davvero dell’incredibile lafatta da Samantha Hartsoe, 26anni, spostando lodelnel suo appartamento di New York. A raccontare la vicenda è il Guardian, che spiega come tutto sia successo per colpa di uno spiffero, un leggero vento gelido che soffiava nel suo. All’inizio la giovane ha pensato che fosse colpa della finestra che non si chiudeva bene ma l’aria non veniva da lì. Così ha iniziato ad “indagare” e si è accorta che gli spifferi uscivano dai lati delloche aveva appeso sopra al lavandino. Quando ha deciso di spostarlo per vedere come mai passasse dell’aria, ha fatto lac’era un buco rettangolare nel muro sopra al lavandino, che portava ad un’altra stanza. Quando ha guardato meglio con la torcia, si è ...

