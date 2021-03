Campidoglio | clamorosa gaffe | i gol di Immobile interrompono l’Assemblea Capitolina

(Di martedì 9 marzo 2021) Non è passato inosservato quanto accaduto durante, trasmessa in diretta su Youtube. Non appena ha preso la parola Marcello de Vito, è partito un video dei gol di Ciro. Per oltre novanta secondi, gli spettatori collegati hanno dunque ascoltato la telecronaca delle reti dell’attaccante della Lazio. La regia si è immediatamente scusata, mandando in sovraimpressione una scritta che segnalava l’errore. Con ogni probabilità, alla base di questo disguido c’è l’evento in programma nella giornata di domani. Nell’aula Giulio Cesare, infatti,riceverà la Scarpa d’oro 2019/2020. Prenderanno parte alla cerimonia anche Virginia Raggi e Claudio Lotito. SportFace.

Campidoglio, clamorosa gaffe: la telecronaca dei gol di Ciro Immobile interrompe l'Assemblea Capitolina, trasmessa in diretta su Youtube.L'audio dei gol del cannoniere biancoceleste non è stata probabilmente avvertita in aula. Ma a casa i cittadini collegati in diretta su Youtube hanno ascoltato tutto molto bene ...