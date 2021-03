Beach volley, Doha 2021: Nicolai/Lupo avanti tutta, Menegatti/Orsi Toth ko (Di martedì 9 marzo 2021) Prima giornata di main draw al World Tour di Doha 2021 di Beach volley. La tappa 4 stelle del circuito mondiale ha visto andare in scena nella giornata di lunedì 8 marzo le qualificazioni per il tabellone principale. La coppia azzurra composta Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, dopo essersi imposta contro i gambiani Jarra-Jawo per 2-0 (21-14, 21-14), ha ceduto al tie-break contro i francesi Aye/Gauthier-Rat (21-14, 19-21, 15-10) non riuscendo così ad accedere al tabellone principale. Martedì 9 marzo sono iniziate le sfide del main draw, con due coppie azzurre presenti. Avvio difficile per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, sconfitte per 2-0 (21-19, 21-17) nella prima sfida della Pool C dalle statunitensi Stockman-Kolinske. Le ragazze di coach Feroleto sono ora ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Prima giornata di main draw al World Tour didi. La tappa 4 stelle del circuito mondiale ha visto andare in scena nella giornata di lunedì 8 marzo le qualificazioni per il tabellone principale. La coppia azzurra composta Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, dopo essersi imposta contro i gambiani Jarra-Jawo per 2-0 (21-14, 21-14), ha ceduto al tie-break contro i francesi Aye/Gauthier-Rat (21-14, 19-21, 15-10) non riuscendo così ad accedere al tabellone principale. Martedì 9 marzo sono iniziate le sfide del main draw, con due coppie azzurre presenti. Avvio difficile per Martae Viktoria, sconfitte per 2-0 (21-19, 21-17) nella prima sfida della Pool C dalle statunitensi Stockman-Kolinske. Le ragazze di coach Feroleto sono ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley La CEV annuncia la composizione dei Working Groups per il quadriennio 2020 - 2024 ...gruppo di lavoro dedicato allo Snow Volley è stato invece nominato Stefano Sciascia , ex team manager delle Nazionali azzurre seniores (prima femminile e poi maschile) ed attuale caposettore Beach, ...

Beach Volley Doha 2021 - Diretta streaming Lupo/Nicolai Riparte con il torneo 4 stelle del World Tour in programma tutta questa settimana, fino al giorno delle finali che sarà venerdì, il beach volley di alto livello targato FIVB. Riparte ufficialmente la stagione internazionale dello sport su sabbia per eccellenza, dopo l'anno di stop causato dalla pandemia legata al Covid - 19. Solo ...

Beach Volley: Il World Tour riparte da Doha. In campo anche le donne, 3 coppie per l'Italia Volleyball.it "Al Fantini guardiamo oltre la pandemia" Claudio, titolare dell’omonimo bagno, apre al rilancio: "Ci siamo consacrati a Terra del Triathlon e presto altre novità" ...

Beach volley, World Tour 2021 Doha. Lupo/Nicolai subito vincenti: ottavi nel mirino Li avevamo lasciati con la medaglia di bronzo europea al collo. Li ritroviamo con un successo convincente e importante al torneo 4 stelle di Doha: Lupo/Nicolai tornano in campo e lasciano subito il se ...

