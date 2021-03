Antonio Cassano asfalta l’Inter e Conte: “ha vinto senza tirare in porta” (Di martedì 9 marzo 2021) l’Inter è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Atalanta che ha avvicinato tantissimo allo scudetto, la prestazione però non è stata entusiasmante, come sottolineato anche da Antonio Cassano. La 26esima giornata del campionato di Serie A ha visto il dominio dell’Atalanta, la squadra di Gasperini avrebbe meritato almeno il pareggio per quanto visto in campo, nel complesso la compagine di Antonio Conte si è dimostrata più concreta. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, mentre nella ripresa è stato Skriniar a realizzare in mischia la rete del definitivo 1-0. Cassano asfalta Conte e l’Inter La prestazione dell’Inter non ha convinto l’ex attaccante Antonio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021)è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Atalanta che ha avvicinato tantissimo allo scudetto, la prestazione però non è stata entusiasmante, come sottolineato anche da. La 26esima giornata del campionato di Serie A ha visto il dominio dell’Atalanta, la squadra di Gasperini avrebbe meritato almeno il pareggio per quanto visto in campo, nel complesso la compagine disi è dimostrata più concreta. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, mentre nella ripresa è stato Skriniar a realizzare in mischia la rete del definitivo 1-0.La prestazione delnon ha conl’ex attaccante...

