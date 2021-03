Andreas Muller e Veronica Peparini lieto annuncio: “Entro la fine dell’anno…” (Di martedì 9 marzo 2021) Andreas Muller e Veronica Peparini sono una coppia molto affiatata e stabile e nonostante la differenza d’età evidente non si sono preclusi di viversi. Andreas è stato ex allievo e poi professionista d’Amici dove ha conosciuto Veronica che da sempre è coach di danza, all’inizio fra loro c’era solo un rapporto professionale poi hanno capito d’essere attratti l’uno dall’altra. Oggi i due fanno coppia fissa da circa tre anni e nonostante non hanno mai ignorato che 18 anni di differenza non sono pochi non ritengono che l’età sia una elemento determinante per non amarsi. Andreas Muller fonte InstagramAndreas Muller: “Non mi precludo niente” Veronica ha due figli Daniele e Olivia nati dal matrimonio con ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021)sono una coppia molto affiatata e stabile e nonostante la differenza d’età evidente non si sono preclusi di viversi.è stato ex allievo e poi professionista d’Amici dove ha conosciutoche da sempre è coach di danza, all’inizio fra loro c’era solo un rapporto professionale poi hanno capito d’essere attratti l’uno dall’altra. Oggi i due fanno coppia fissa da circa tre anni e nonostante non hanno mai ignorato che 18 anni di differenza non sono pochi non ritengono che l’età sia una elemento determinante per non amarsi.fonte Instagram: “Non mi precludo niente”ha due figli Daniele e Olivia nati dal matrimonio con ...

