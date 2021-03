Agnelli: «Troppe 20 squadre per i campionati» (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo Champions e Superlega, Andrea Agnelli è intervenuto anche per parlare del tema dei campionati nazionali. “L’equilibrio che stiamo cercando di raggiungere è di avere un terzo delle partite internazionali e due terzi di partite nazionali”, ha detto il presidente della Juventus e dell’ECA dopo l’assemblea generale di lunedì. “Abbiamo paesi come l’Inghilterra dove L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo Champions e Superlega, Andreaè intervenuto anche per parlare del tema deinazionali. “L’equilibrio che stiamo cercando di raggiungere è di avere un terzo delle partite internazionali e due terzi di partite nazionali”, ha detto il presidente della Juventus e dell’ECA dopo l’assemblea generale di lunedì. “Abbiamo paesi come l’Inghilterra dove L'articolo

Advertising

forumJuventus : Agnelli all'ECA: 'Troppe partite non competitive, non possiamo dare i tifosi per scontati o rischiamo di perderli'… - RInternazional2 : Agnelli:”Troppe 20 squadre”. Ha ragione: Genoa, Udinese, Juventus e Torino sono senz’altro di troppo. #Agnelli #SerieB - FabioCasalucci : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Troppe 20 squadre per i campionati» - LucaMarchiLU : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Troppe 20 squadre per i campionati» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Agnelli: «Troppe 20 squadre per i campionati»: Non solo Champions e Superlega, Andrea Agnelli… -