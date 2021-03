Van De Sfroos positivo al Covid ma non ha perso la voglia di cantare (Di lunedì 8 marzo 2021) Tremezzina (Como), 8 marzo 2021 - Ha preso il Covid, ma non ha perso il buon umore Davide Van De Sfroos che oggi ha postato un breve video sul suo profilo social per informare i fans che in queste ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Tremezzina (Como), 8 marzo 2021 - Ha preso il, ma non hail buon umore Davide Van Deche oggi ha postato un breve video sul suo profilo social per informare i fans che in queste ...

SimoTaboga : RT @HMQueenBee: Cosa dobbiamo fare per avere Van De Sfroos non live su Apple Music, mnngglczz? - Claudia_Menini : RT @HMQueenBee: Cosa dobbiamo fare per avere Van De Sfroos non live su Apple Music, mnngglczz? - HMQueenBee : Cosa dobbiamo fare per avere Van De Sfroos non live su Apple Music, mnngglczz? - Currahee_ : Comunque volevo confessare che una delle mie canzoni preferite in assoluto di Sanremo è sempre stata Yanez di Davi… - Sofydu84 : @HONEVUS Perché somiglia un po’ a quelle di Van De Sfroos secondo me -

