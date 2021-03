Uomini e Donne Claudio Cervoni racconta del dramma vissuto e della terribile malattia (Di lunedì 8 marzo 2021) Arrivano le prime confidenze sulla vita privata di Claudio Cervoni, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, che a Uomini e Donne Magazine ha raccontato di aver avuto in passato gravi problemi di salute, al punto di aver considerato la sua vita a repentaglio.Anni fa, Claudio Cervoni sarebbe stato colpito da infarto: “Gli ultimi 5 anni sono stati duri: mia figlia è stata male e ho avuto un infarto”. La malattia della figlia e poi la sua lo hanno portato a riflettere sulla sua vita, e sarebbe proprio in seguito a questi episodi che Cervoni avrebbe deciso di darsi una nuova possibilità, cercando di nuovo l’anima gemella. Uomini e Donne, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Arrivano le prime confidenze sulla vita privata di, nuovo cavaliere di, che aMagazine hato di aver avuto in passato gravi problemi di salute, al punto di aver considerato la sua vita a repentaglio.Anni fa,sarebbe stato colpito da infarto: “Gli ultimi 5 anni sono stati duri: mia figlia è stata male e ho avuto un infarto”. Lafiglia e poi la sua lo hanno portato a riflettere sulla sua vita, e sarebbe proprio in seguito a questi episodi cheavrebbe deciso di darsi una nuova possibilità, cercando di nuovo l’anima gemella., ...

