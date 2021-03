Tommaso Zorzi “nega” il saluto a Giulia Salemi? Ecco cosa sarebbe successo dopo Verissimo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 8 marzo 2021)la registrazione dell’ultima puntata diandata in onda lo scorso sabato? Santo Pirrotta in diretta ad “Ogni mattina” ha svelato un croccante retroscena con protagonisti” ilha provato a salutaresi è girato dall’altra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.