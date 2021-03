Serena Williams scende in campo in difesa di Meghan: “La mia amica è un esempio” (Di lunedì 8 marzo 2021) Con un lungo post il pensiero della tennista Tra le amiche più care di Meghan Markle c’è da sempre la tennista americana, ex numero al mondo Serena Williams. Le due hanno tantissimo in comune, sono donne forti che hanno cercato e lottato per la propria indipendenza e soprattutto hanno convissuto con le critiche del prossimo e dei media. La Williams spesso è stata presa di mira per la sua forma fisica e per le sue lotte femministe ma ha continuato sempre per la sua strada. Così nella notte, dopo la messa in onda dell’attesa intervista di Harry e Meghan a Oprah, ha scritto una “lettera” per l’ex attrice. Meghan Makle, vive la sua vita e dà l’esempio – con empatia e compassione. Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile. Le sue parole spiegano il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Con un lungo post il pensiero della tennista Tra le amiche più care diMarkle c’è da sempre la tennista americana, ex numero al mondo. Le due hanno tantissimo in comune, sono donne forti che hanno cercato e lottato per la propria indipendenza e soprattutto hanno convissuto con le critiche del prossimo e dei media. Laspesso è stata presa di mira per la sua forma fisica e per le sue lotte femministe ma ha continuato sempre per la sua strada. Così nella notte, dopo la messa in onda dell’attesa intervista di Harry ea Oprah, ha scritto una “lettera” per l’ex attrice.Makle, vive la sua vita e dà l’– con empatia e compassione. Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile. Le sue parole spiegano il ...

Advertising

361_magazine : #SerenaWilliams in difesa di #MeghanMarkle #MeghanandHarryonOprah - vogue_italia : Mamma e figlia in coordinato ?? Tenerissimi gli scatti di Serena Williams e della sua 'mini me' per Stuart Weitzman.… - dedaIux : Il cugino bianco e smilzo di Serena Williams #Sanremo2021 - Mario74966268 : @zellettino Dov'è ?? Serena Williams ?? ? - DanieIvitor : Essa roupa dela aqui parece um outfit da Serena williams -