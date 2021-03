Rosalinda su Dayane Mello: “Non ho più nulla da dirle” (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosalinda Cannavò chiude quasi in modo definitivo con Dayane Mello? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dalle parole che sono state dette dall’attrice siciliana nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri sera. Dopo essersi a mala pena incrociate nello studio di Verissimo, dove hanno anche rifiutato di farsi intervistare insieme da Silvia Toffanin, Rosalinda e Dayane vanno per la loro strada. E al momento si divide in due corsie separate che non sembrano incontrarsi… La Cannavò è tornata a parlare di questo rapporto, dopo quasi sei mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 5 e ha voluto anche raccontare quello che pensa oggi della brasiliana. Amicizia finita tra Rosalinda e Dayane Mello? A quanto pare ogni giorno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021)Cannavò chiude quasi in modo definitivo con? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dalle parole che sono state dette dall’attrice siciliana nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri sera. Dopo essersi a mala pena incrociate nello studio di Verissimo, dove hanno anche rifiutato di farsi intervistare insieme da Silvia Toffanin,vanno per la loro strada. E al momento si divide in due corsie separate che non sembrano incontrarsi… La Cannavò è tornata a parlare di questo rapporto, dopo quasi sei mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 5 e ha voluto anche raccontare quello che pensa oggi della brasiliana. Amicizia finita tra? A quanto pare ogni giorno ...

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - Pop8circo : RT @bonnyfp18: Rosalinda: “Che non passi questo messaggio” Brasile: A noi non ce ne frega niente di quello che vuoi tu “Dayane e Rosalinda… - Marilina851 : RT @___Cre___: Rosalinda:' non mi aspettavo tutte le cattiverie dette da Dayane' Sempre lei:' mi manipola' ' non voglio piu fingere' 'La c… - LetteraA16 : RT @sisifussss: Purtroppo e per fortuna le parole hanno un peso e Rosalinda ne ha inghiottite di parecchio brutte da parte di Dayane, non c… - Bananamarzu : RT @naatlux: remember when rosalinda ha detto a dayane 'ti amo' e dayane è andata in cortocircuito e ha iniziato a dire 'lo sei, lo so, eu… -