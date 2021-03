Raz Degan: vita privata, età, carriera, Instagram, amori e curiosità sull’attore ed ex modello (Di lunedì 8 marzo 2021) Cosa sappiamo della vita privata di Raz Degan , attore ed ex modello? Bello, affascinante ed amante dell’avventura, Raz divenne famoso in Italia negli anni ’90 grazie ad uno spot pubblicitario in cui appariva in forma talmente smagliante da diventare un sex symbol ed il sogno proibito di tante donne (chi non lo ricorda ammiccare alla telecamera con i suoi splendidi occhi verdi mentre dice “sono solo fatti miei?”). In seguito Degan si è dedicato alla recitazione e ai reality show. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è Raz Degan: età, carriera e Instagram Raz Degan è nato a Tel Aviv (Israele) il 25 Agosto del 1968 (Vergine). Cresciuto nel kibbutz Sde Mehemia, fino all’età di 21 anni il giovane ha vissuto con la famiglia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 marzo 2021) Cosa sappiamo delladi Raz, attore ed ex? Bello, affascinante ed amante dell’avventura, Raz divenne famoso in Italia negli anni ’90 grazie ad uno spot pubblicitario in cui appariva in forma talmente smagliante da diventare un sex symbol ed il sogno proibito di tante donne (chi non lo ricorda ammiccare alla telecamera con i suoi splendidi occhi verdi mentre dice “sono solo fatti miei?”). In seguitosi è dedicato alla recitazione e ai reality show. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi è Raz: età,Razè nato a Tel Aviv (Israele) il 25 Agosto del 1968 (Vergine). Cresciuto nel kibbutz Sde Mehemia, fino all’età di 21 anni il giovane ha vissuto con la famiglia ...

