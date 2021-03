“Ragazzi, aiuto!”. Tommaso Zorzi, è successo giorni dopo dopo l’uscita dal GF Vip: “Ma forse è normale…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tommaso Zorzi sta pian piano tornando alla vita di tutti i giorni dopo la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è già uno dei personaggi più ricercati. Non sono passate inosservate all’interno del loft di Cinecittà le sue performance da showman, non è passato inosservato il suo carattere schietto e diretto. L’influencer ha parlato della sua esperienza nel salotto di Verissimo. Tra le altre cose ha ricordato il suo rapporto con Francesco Oppini, di cui aveva detto, all’interno della Casa, di essersi “un po’ innamorato”: “Per lui ho preso una sbandata. Me ne sono accorto da un po’ di reazioni che avevo per lui, che mi hanno fatto capire che fosse più di un’amicizia”, ha detto Zorzi. E ha aggiunto: “Come quando è uscito fuori dalla Casa: io ho pianto come un disperato”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)sta pian piano tornando alla vita di tutti ila lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è già uno dei personaggi più ricercati. Non sono passate inosservate all’interno del loft di Cinecittà le sue performance da showman, non è passato inosservato il suo carattere schietto e diretto. L’influencer ha parlato della sua esperienza nel salotto di Verissimo. Tra le altre cose ha ricordato il suo rapporto con Francesco Oppini, di cui aveva detto, all’interno della Casa, di essersi “un po’ innamorato”: “Per lui ho preso una sbandata. Me ne sono accorto da un po’ di reazioni che avevo per lui, che mi hanno fatto capire che fosse più di un’amicizia”, ha detto. E ha aggiunto: “Come quando è uscito fuori dalla Casa: io ho pianto come un disperato”. ...

MariaLuisaCarna : Per me che seguo anche amici è un trauma ragazzi. Mi sembra di rivivere un incubo aiuto. #tzvip l'unica differenza… - outrocaffeine : l'unico motivo che mi fa continuare questo tirocinio di merda sono i ragazzi tedeschi che mi sorridono e ringrazian… - federicagb22 : RT @theresniky: TOMMASO E LA REGIA a thread ? #GFVIP NB. Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per recuperare tutti i video, datemi una man… - FrancescoDragh3 : RT @SimonaBosch: @ricpuglisi Comincio a pensare che i cosiddetti complottisti abbiano ragione su tutto. Scuole chiuse per obbligare i ragaz… - MaTuttAppostoo : ragazzi ho preso il biglietto cazzo???? sono felicissima aiuto #maneskin -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi aiuto Covid, Menarini: al via nuovi corsi per una rete di pediatri contro gli abusi da pandemia ... ogni ora del giorno, con persone violente, senza avere la possibilità di chiedere aiuto " ...verificatisi in tutto il periodo dell'emergenza e non da ultimo il rifugiarsi dei bambini e dei ragazzi ...

Covid: in pandemia aumentati abusi su minori, corsi formazione per pediatri ... ogni ora del giorno, con persone violente, senza avere la possibilità di chiedere aiuto - ... e non da ultimo il rifugiarsi dei bambini e dei ragazzi nella Rete che li ha esposti ancor di più al ...

Caselle in aiuto dei giovani, anche se a distanza SullaScia.net 'Ci Vuole Un Fiore': un progetto promosso dall’ANFFAS di Ascoli Piceno che realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Ascoli – A marzo 2020, le misure di sicurezza per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno imposto la chiusura dei Centri diurni per le persone con disabilità e, con la chiusura del Ce ...

... ogni ora del giorno, con persone violente, senza avere la possibilità di chiedere" ...verificatisi in tutto il periodo dell'emergenza e non da ultimo il rifugiarsi dei bambini e dei...... ogni ora del giorno, con persone violente, senza avere la possibilità di chiedere- ... e non da ultimo il rifugiarsi dei bambini e deinella Rete che li ha esposti ancor di più al ...Ascoli – A marzo 2020, le misure di sicurezza per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno imposto la chiusura dei Centri diurni per le persone con disabilità e, con la chiusura del Ce ...