Piaggio vespa in vendita a prezzo conveniente, è una truffa: denunciate due persone (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un 45enne ed una 70enne della provincia di Pistoia, ritenuti responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di uno scooter in vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni e foto che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuti i 300 euro pattuiti, il fittizio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un 45enne ed una 70enne della provincia di Pistoia, ritenuti responsabili di. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto daloltremododi uno scooter insu un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni e foto che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuti i 300 euro pattuiti, il fittizio ...

