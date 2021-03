Phasmophobia si aggiorna e rende i fantasmi ancora più ' intelligenti'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 8 marzo 2021) Kinetic Games, sviluppatore dell'horror indie, ha svelato una serie di modifiche in arrivo nel gioco, tra cui una nuova funzione di accessibilità e miglioramenti della qualità della vita. "Negli ultimi mesi c'è stato una versione beta in esecuzione con regolarimenti sperimentali", ha detto lo sviluppatore in unmento condiviso durante il fine settimana. "Con questimenti il ??gioco è stato corretto, ottimizzato e modificato in vari modi per migliorare il gameplay di tutti. Alcune di queste modifiche sono piuttosto significative, tuttavia queste modifiche sono state apportate per migliorare l'esperienza di gioco complessiva. Questomento ora pone il gioco in uno stato molto più stabile che consentirà di iniziare a lavorare sui nuovi contenuti". Le nuove ...