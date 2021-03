Open, via alla campagna pasquale. Tumori infantili, fondi per la ricerca: aderisce chef due stelle Michelin (Di lunedì 8 marzo 2021) Ognuno ha fatto la sua parte. Se Open Onlus anche quest’anno si è adoperata per sua missione di solidarietà, gli amici tornano a fare da testimonial e uno chef con due stelle Michelin ha voluto offrire la sua partecipazione con una realizzazione esclusiva, non resta che pensare alla Pasqua in arrivo, ai bambini e contribuire ad una buona azione. Da oggi, lunedì 8 marzo, parte la campagna Pasqua Open, perché «la sorpresa più bella è sostenere la ricerca oncologica pediatrica» dice il Presidente della Onlus Annamaria Alfani. Openinfatti ci insegna da tempo che i momenti dolci della vita sono quelli scanditi da piccoli gesti di grande solidarietà e sostenere la ricerca scientifica sul cancro pediatrico potrebbe essere ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Ognuno ha fatto la sua parte. SeOnlus anche quest’anno si è adoperata per sua missione di solidarietà, gli amici tornano a fare da testimonial e unocon dueha voluto offrire la sua partecipazione con una realizzazione esclusiva, non resta che pensarePasqua in arrivo, ai bambini e contribuire ad una buona azione. Da oggi, lunedì 8 marzo, parte laPasqua, perché «la sorpresa più bella è sostenere laoncologica pediatrica» dice il Presidente della Onlus Annamaria Alfani.infatti ci insegna da tempo che i momenti dolci della vita sono quelli scanditi da piccoli gesti di grande solidarietà e sostenere lascientifica sul cancro pediatrico potrebbe essere ...

Advertising

Open_gol : Hai scovato una bufala? Hai dei dubbi su una notizia? Invia le tue segnalazioni e richieste di verifica al numero 3… - TracciaR : ???? #buongiorno con la nuova traccia!! Ci spostiamo sulla via #tiburtina! Ascolta l’episodio e facci sapere cosa ne… - positanonews : #Attualità #Copertina #EnoGastroNautaNews Al via la campagna pasquale di Open: testimonial d’eccezione Chef Gennaro… - seigradi : #Tink Open banking: cos’è e come trasformerà il settore finanziario (e non solo) - leutonia : Tra competenze digitali e open data: come la tecnologia può aiutare nel colmare il divario di genere -