Omicidio Ilenia Fabbri confessa il killer: incastra l’ex marito ? (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ passato un mese dal giorno in cui Ilenia Fabbri è stata barbaramente uccisa nella sua casa di Faenza. E dopo l’arresto di chi ha materialmente eseguito l’Omicidio, arriva un’altra svolta nel caso. Nelle ultime ore infatti Barbieri, il killer che ha ucciso la donna, ha confessato. Insieme a Barbieri era stato arrestato, in quanto mandante di questo atroce Omicidio anche Claudio Nanni, ex marito di Ilenia che sin dall’inizio di questa vicenda si era detto estraneo ai fatti. Per gli inquirenti però non ci sono dubbi. A uccidere Ilenia è stato Barbieri, killer assoldato da Nanni, come dimostrerebbero conversazioni tracciate sui cellulari, video di telecamere che hanno ripreso gli incontri. E oggi, dopo tutte le prove ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ passato un mese dal giorno in cuiè stata barbaramente uccisa nella sua casa di Faenza. E dopo l’arresto di chi ha materialmente eseguito l’, arriva un’altra svolta nel caso. Nelle ultime ore infatti Barbieri, ilche ha ucciso la donna, hato. Insieme a Barbieri era stato arrestato, in quanto mandante di questo atroceanche Claudio Nanni, exdiche sin dall’inizio di questa vicenda si era detto estraneo ai fatti. Per gli inquirenti però non ci sono dubbi. A uccidereè stato Barbieri,assoldato da Nanni, come dimostrerebbero conversazioni tracciate sui cellulari, video di telecamere che hanno ripreso gli incontri. E oggi, dopo tutte le prove ...

