Occhio al bicarbonato di sodio | ecco i 9 utilizzi vietatissimi… quali sono?

(Di lunedì 8 marzo 2021)aldi! Benché sia uno dei prodotti preferiti del fai-da-te per le pulizie domestiche, può danneggiare alcuni oggetti a causa della sua natura abrasiva. Infatti, è una polvere sbiancante che può fungere anche da detergente, efficace per detergere alcuna superfici, NON tutte! Attenzione, quindi, a considerarlo multitasking. Esistono alcuni materiali che potrebbero essere definitamente compromessi dal suo utilizzo… Curiose? Iniziamo! 1.alsulla ceramica! Non pulite la ceramica con il, potrebbe causare uno strato bianco sgradevole e strisce delledifficilmente vi libererete! 2.alsull’argenteria! L’argenteria può perdere la sua brillantezza perché il ...

Advertising

verd44766903 : @dreamombra Li faccio tutte le settimane non posso darti la ricetta perché ormai vado ad occhio ma il bicarbonato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio bicarbonato

Proiezioni di Borsa

Spesso conosciuto comedi pernice, cresce maggiormente tra le dita, su di esse o sulla ... Fare un pediluvio con acqua e sale o acqua epuò aiutare a lenire il dolore. Utilizzare ...Al colpo d'non è proprio il massimo. A dirla tutta i capi ingialliti risultano antiestetici ... A mollo in acqua eIl metodo forse più accreditato per dare nuova vita al nostro ...rosignano. Attenzione e occhi puntati sulle novità in casa Solvay. Fa discutere la decisione di dar vita a una nuova società scorporata, una legal entity, come la chiamano in gergo, per il settore pro ...From ELLE "Metti un trench, e all'improvviso ti senti Audrey Hepburn che passeggia lungo la Senna", disse Michael Kors. Così, il capospalla ideale per le mezze stagioni è tornat ...