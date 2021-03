Napoli, 19 partite in 63 giorni: nessuno ha giocato di più in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli è tornato alla vittoria in campionato contro il Bologna, ultima sfida di un tour de force da 19 partite in 63 giorni. I dettagli Il Napoli è tornato alla vittoria in campionato grazie al 3-1 con cui ha piegato il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Diego Armando Maradona. Quella di ieri sera è stata la 19esima partita della squadra di Gennaro Gattuso in 63 giorni. Come segnalato da Gazzetta dello Sport, nessun altra squadra ha giocato così tanto nello stesso periodo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè tornato alla vittoria in campionato contro il Bologna, ultima sfida di un tour de force da 19in 63. I dettagli Ilè tornato alla vittoria in campionato grazie al 3-1 con cui ha piegato il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Diego Armando Maradona. Quella di ieri sera è stata la 19esima partita della squadra di Gennaro Gattuso in 63. Come segnalato da Gazzetta dello Sport, nessun altra squadra hacosì tanto nello stesso periodo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

angelomangiante : Effettuati esami strumentali oggi per #Veretout. Confermata la lesione al flessore. Stop di un mese circa. Salt… - capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - fiction_lover97 : @levrierog Sicuramente il Bologna avrebbe potuto avere un pelo di fortuna in piú, ma questo vale per tutte le parti… - AntoDPrete : @MarcoDiMaro Con amici commentavo “è la prima volta che vedo il Napoli (dopo 30 partite) non ripartire da dietro e… - pep32714960 : @DoMonopoli @Frances97873827 @massimozampini @realvarriale Fai tenerezza e compassione i casi umani calcistici come… -