Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Seri conflitti di coppia esacerbati dalla convivenza obbligata, distruzione della routine domestica, insicurezza economica per le famiglie ed ecco che la pandemia può vestire i panni dell’”orco”, costituendo un fardello pesantissimo per bambini e adolescenti. Diversi studi condotti nel mondo stanno infatti cominciando a documentare l’aumento dei casi di abuso su Minori che si declinano in vario modo, non solo con forme di abuso fisico e violenza assistita, ma anche con trascuratezza estrema nelle cure fisiche e nei bisogni psicologici. A rischio soprattutto i Minori che vivono in contesti disagiati, ma nessuno è immune, infatti una indagine su abuso su Minori in era Covid della più importante associazione charity dedicata all’infanzia nel Regno Unito, mostra chiaramente che quando aumentano i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Seri conflitti di coppia esacerbati dalla convivenza obbligata, distruzione della routine domestica, insicurezza economica per le famiglie ed ecco che lapuò vestire i panni dell’”orco”, costituendo un fardello pesantissimo per bambini e adolescenti. Diversi studi condotti nel mondo stanno infatti cominciando a documentare l’aumento dei casi di abuso suche si declinano in vario modo, non solo con forme di abuso fisico e violenza assistita, ma anche con trascuratezza estrema nelle cure fisiche e nei bisogni psicologici. A rischio soprattutto iche vivono in contesti disagiati, ma nessuno è immune, infatti una indagine su abuso suin era Covid della più importante associazione charity dedicata all’infanzia nel Regno Unito, mostra chiaramente che quando aumentano i ...

blogsicilia : #notizie #sicilia Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia - - IlModeratoreWeb : Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia - - nestquotidiano : Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia - Italpress : Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia - CorriereCitta : Minori, al via nuovi corsi per rete pediatri contro abusi da pandemia -