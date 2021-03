Meghan Markle: “Ho pensato al suicidio, ma nessuno mi ha ascoltata”. Harry: “Aspettiamo una bimba” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sarà una bimba il prossimo figlio dei duchi di Sussex Meghan e Harry, ormai non più membri attivi della famiglia reale dopo l’accordo con la regina Elisabetta. Lo rivela lo stesso principe nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs. Una bella notizia che fa da contraltare a rivelazioni shock. La Markle dichiara di aver avuto pensieri suicidi quando entrò a Buckingham Palace e di aver implorato aiuto alla famiglia reale, invano. “Quasi due miliardi di persone guardarono in tv il loro matrimonio, dall’esterno sembrava come una favola, poi sbalordirono il mondo rinunciando alle loro cariche reali”. Così la voce di Oprah Winfrey apre l’attesissima e temutissima intervista ai duchi di Sussex, durata due ore. Ai microfoni della Cbs la coppia, trasferitasi a Los Angeles un anno fa, spara a zero sui ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 marzo 2021) Sarà unail prossimo figlio dei duchi di Sussex, ormai non più membri attivi della famiglia reale dopo l’accordo con la regina Elisabetta. Lo rivela lo stesso principe nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs. Una bella notizia che fa da contraltare a rivelazioni shock. Ladichiara di aver avuto pensieri suicidi quando entrò a Buckingham Palace e di aver implorato aiuto alla famiglia reale, invano. “Quasi due miliardi di persone guardarono in tv il loro matrimonio, dall’esterno sembrava come una favola, poi sbalordirono il mondo rinunciando alle loro cariche reali”. Così la voce di Oprah Winfrey apre l’attesissima e temutissima intervista ai duchi di Sussex, durata due ore. Ai microfoni della Cbs la coppia, trasferitasi a Los Angeles un anno fa, spara a zero sui ...

