Mediaset Play diventa Mediaset Play Infinity

(Di lunedì 8 marzo 2021) Pier Silvio Berlusconi“corre” via streaming e trasformerà a brevein, la nuova piattaforma che consentirà di trovare in un unico posto i contenuti di(pay) e tutto il mondo, con una novità: oltre ai contenuti gratuiti attualmente presenti su, ci sarà una sezione con contenuti originali a pagamento, di cui vi parlammo già a gennaio, tra cui le partite di Champions League (almeno fino al 2024), che dalla prossima stagione andranno dunque ad inserirsi nella piattaforma. La sezione dedicata al catalogo di ...

Ci sarà anche una diretta streaming, su. Per chi si perderà il live, la piattaformaconsentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli ...Streaming completamente gratuito, invece, suLa Juventus ospita il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions, con l'obiettivo di ribaltare il 2-1: tutto sulla gara, formazioni e dove vederla.Mediaset rilancia sullo streaming – segnala Italia Oggi -. Tv gratuita e Channels a pagamento a partire da Infinity+. Ad aprile arriva Mediaset Play Infinity, che unisce le due offerte. Ospiterà anche ...