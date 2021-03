Marsiglia fuori dalla Coppa di Francia: passano i dilettanti del Canet RFC (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Marsiglia è stato eliminato ai sedicesimi di Coppa di Francia dal “Canet Roussillon Football Club”, squadra di quarta divisione che ha vinto la gare per 2-1. L’OM oltretutto non è mai stato in vantaggio durante la gara: subìto l’1-0 di Posteraro ha poi pareggiato con Arkadiusz Milik, venendo poi sconfitto nella ripresa dalla rete di Bai. Escluso dalla Coppa di Francia, il Marsiglia deve risollevarsi Il periodo della formazione marsigliese è drammatico con sole due vittorie nelle ultime 14 partite, situazione in continuo peggioramento dopo le dimissioni rassegnate dall’ex allenatore Villas-Boas a inizio febbraio. I casting per il suo successore sono terminati il 26 febbraio, sfociati nella scelta di Jorge Sampaoli che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè stato eliminato ai sedicesimi dididal “Roussillon Football Club”, squadra di quarta divisione che ha vinto la gare per 2-1. L’OM oltretutto non è mai stato in vantaggio durante la gara: subìto l’1-0 di Posteraro ha poi pareggiato con Arkadiusz Milik, venendo poi sconfitto nella ripresarete di Bai. Esclusodi, ildeve risollevarsi Il periodo della formazione marsigliese è drammatico con sole due vittorie nelle ultime 14 partite, situazione in continuo peggioramento dopo le dimissioni rassegnate dall’ex allenatore Villas-Boas a inizio febbraio. I casting per il suo successore sono terminati il 26 febbraio, sfociati nella scelta di Jorge Sampaoli che si ...

