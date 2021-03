LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: gruppo compatto a 20 km dal traguardo. Caduta per Vuillermoz, il francese costretto al ritiro (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Il povero Alexis Vuillermoz è costretto al ritiro. 15.49 Resta a terra dolorante al braccio sinistro Alexis Vuillermoz. 15.47 Ancora una Caduta in coda al gruppo: tre corridori coinvolti. 15.43 Siamo giunti a circa 25 km dal traguardo. La situazione rimane immutata con le squadre dei velocisti in testa al plotone che continuano a tenere un passo non irresistibile. 15.39 Il risultato del traguardo volante di Bellegarde: 1. Andre Greipel 3 punti, 3 secondi di abbuono 2. Michael Matthews 2 punti, 2 secondi di abbuono 3. Nils Politt 1 punto, 1 secondo di abbuono 15.36 Brutta Caduta per il neozelandese che è stato costretto a cambiare il casco ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Il povero Alexisal. 15.49 Resta a terra dolorante al braccio sinistro Alexis. 15.47 Ancora unain coda al: tre corridori coinvolti. 15.43 Siamo giunti a circa 25 km dal. La situazione rimane immutata con le squadre dei velocisti in testa al plotone che continuano a tenere un passo non irresistibile. 15.39 Il risultato delvolante di Bellegarde: 1. Andre Greipel 3 punti, 3 secondi di abbuono 2. Michael Matthews 2 punti, 2 secondi di abbuono 3. Nils Politt 1 punto, 1 secondo di abbuono 15.36 Bruttaper il neozelandese che è statoa cambiare il casco ...

