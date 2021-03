LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: azione della Deceuninck-Quick Step, il gruppo si spacca in due (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Fabio Aru fa capolino in testa al gruppo per scongiurare eventuali pericoli. 14.53 Rientrato il secondo gruppetto. Il plotone ha leggermente rallentato l’andatura. 14.51 Dal plotone originario si sono creati tre piccoli gruppetti. Al momento non si segnalano big o velocisti in ritardo. 14.48 In testa al gruppo diverse squadre che lavorano con l’obiettivo di spaccare il gruppo. 14.44 La Deceuninck-Quick Step prova ad aprire un ventaglio! gruppo allungatissimo! 14.39 Al momento nessuna novità, con il gruppo che prosegue serenamente il suo avvicinamento alla fase calda della tappa. 14.35 In testa al plotone gli uomini ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Fabio Aru fa capolino in testa alper scongiurare eventuali pericoli. 14.53 Rientrato il secondo gruppetto. Il plotone ha leggermente rallentato l’andatura. 14.51 Dal plotone originario si sono creati tre piccoli gruppetti. Al momento non si segnalano big o velocisti in ritardo. 14.48 In testa aldiverse squadre che lavorano con l’obiettivo dire il. 14.44 Laprova ad aprire un ventaglio!allungatissimo! 14.39 Al momento nessuna novità, con ilche prosegue serenamente il suo avvicinamento alla fase calda. 14.35 In testa al plotone gli uomini ...

Advertising

SpazioCiclismo : Partita la seconda tappa della #ParisNice! - lisa_guadagnini : LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: occasione per Nizzolo - OA_Sport : LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: occasione per Nizzolo - cyclingoo : ?? DIRETTA Parigi-Nizza, Seconda Tappa LIVE / By @spaziociclismo - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: prova a muoversi Philippe Gilbert! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… -