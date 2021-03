Live – Non è la d’Urso, Stefania Orlando su Andrea Roncato: "non lo nominerò mai più" (video) (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefania Orlando negli studi di Live - Non è la d'Urso è stata intervistata sulla polemica che il suo ex Andrea Roncato ha scatenato mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip 5. Stefania Orlando è stata ospite dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso: intervistata dalla padrona di casa sull'ex marito Andrea Roncato, la conduttrice ha deciso di non replicare, mai più. Terza classificata del Grande Fratello Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, ieri sera Stefania Orlando è stata ospite de Live - Non è la d'Urso accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, come potete vedere in questo video. Dopo aver ricevuto i complimenti di Barbara D'Urso per il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021)negli studi di- Non è la d'Urso è stata intervistata sulla polemica che il suo exha scatenato mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip 5.è stata ospite dell'ultima puntata di- Non è la d'Urso: intervistata dalla padrona di casa sull'ex marito, la conduttrice ha deciso di non replicare, mai più. Terza classificata del Grande Fratello Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, ieri seraè stata ospite de- Non è la d'Urso accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, come potete vedere in questo. Dopo aver ricevuto i complimenti di Barbara D'Urso per il ...

