L'infortunio di Ghoulam, un altro calvario: rottura del crociato

Ghoulam si prepara a vivere un altro calvario, il calciatore del Napoli è stato vittima di un altro brutto infortunio nella partita del campionato di Serie A contro il Bologna, la stagione può essere considerata finita. Le qualità del calciatore non sono di certo in discussione, prima degli ultimi infortuni si era confermato come uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo. Ghoulam si è presentato questa mattina a Villa Stuart e si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, l'esito è stato da brividi: rottura del crociato.

L'infortunio di Ghoulam, il comunicato del Napoli

Il Napoli ha aggiornato sull'esito degli accertamenti che riguardano il calciatore del Napoli Ghoulam.

