Ladri si schiantano sui carabinieri. Ecco il video choc dall'abitacolo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ignazio Riccio Quattro fuggitivi a tutto gas per le strade di Cagliari. Parte l'inseguimento, poi l'impatto violentissimo.Un rocambolesco inseguimento, lungo le strade di Cagliari, nel primo fine settimana in zona bianca, ha provocato un violento scontro frontale tra un’auto deie una Golf Volkswagen, che non si era fermata a un posto di blocco. Un arresto, una denuncia e due militari feriti; è questo il bilancio del pedinamento in pieno centro del capoluogo sardo, affollato di persone dopo il periodo di restrizioni per la pandemia da Covid-19. La scena da film si è svolta di notte e a finire in manette è stato V. S., 29 anni, conducente della Golf, il quale durante la fuga ha travolto un rider e poi ha rischiato di investire altre persone prima di impattare con la vettura dei ...