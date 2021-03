La One UI 3.1 per Samsung Galaxy S10 arriva con questo bug fastidioso (Di lunedì 8 marzo 2021) L'aggiornamento alla One UI 3.1 per Samsung Galaxy S10 arriva con un particolare bug che sta interessando diversi utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 marzo 2021) L'aggiornamento alla One UI 3.1 perS10con un particolare bug che sta interessando diversi utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Problemi con l'aggiornamento alla One UI 3.1 per Galaxy S10: la SIM non viene riconosciuta

Problemi con l'aggiornamento alla One UI 3.1 per Galaxy S10: la SIM non viene riconosciuta Qualche giorno fa abbiamo parlato della buona notizia per i possessori di uno dei device della famiglia Galaxy S10 di Samsung , i quali potevano godersi Android 11 con la One UI 3.1. Alla lue delle ultime novità, la notizia non risulta più così positiva .

