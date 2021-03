Karim Benzema: «Il denaro rende le cose più facili, ma da piccolo non avevo niente ed ero felice» (Di lunedì 8 marzo 2021) Su El Pais una lunga intervista all’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema. Dichiara di dare molta importanza all’amicizia. La prova, dice, è che ha solo un amico. «Ho solo un amico. Il che dimostra che l’amicizia è molto importante per me». Sul rapporto con i soldi e sulla possibilità che i soldi facciano la felicità delle persone: «Il denaro rende molte cose più facili, ma non ci vogliono milioni per essere felici. Quando ero piccolo, non avevo niente. Ma ero felice. Potevo rimanere un giorno intero a dare calci contro il muro e il garage di casa mia. Ero un bambino che viveva solo per il calcio». E’ stato il padre a spingerlo nel mondo del calcio. Non senza pressioni e durezza. «E’ stato impegnativo, ma è grazie ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Su El Pais una lunga intervista all’attaccante del Real Madrid,. Dichiara di dare molta importanza all’amicizia. La prova, dice, è che ha solo un amico. «Ho solo un amico. Il che dimostra che l’amicizia è molto importante per me». Sul rapporto con i soldi e sulla possibilità che i soldi facciano la felicità delle persone: «Ilmoltepiù, ma non ci vogliono milioni per essere felici. Quando ero, non. Ma ero. Potevo rimanere un giorno intero a dare calci contro il muro e il garage di casa mia. Ero un bambino che viveva solo per il calcio». E’ stato il padre a spingerlo nel mondo del calcio. Non senza pressioni e durezza. «E’ stato impegnativo, ma è grazie ...

Advertising

napolista : Karim Benzema: «Il denaro rende le cose più facili, ma da piccolo non avevo niente ed ero felice» A El Pais: «Non è… - TimesofNewsHUB : La Liga: Karim Benzema Scores Late To Deny Atletico Madrid Derby Win - latestscore : Atletico Madrid 1-1 Real Madrid: Karim Benzema scores late equaliser - sportli26181512 : Real Madrid: nuovo record per Benzema: Karim Benzema entra nella storia del Real Madrid grazie alla...… - kickpapernews : Atletico Madrid 1-1 Real Madrid: Karim Benzema scores late equaliser -

Ultime Notizie dalla rete : Karim Benzema Benzema nella storia del Real Madrid: è lo straniero con più presenze. Battuto Roberto Carlos Karim Benzema ha fatto la storia del Real Madrid . Non solo per la rete che è valsa il pareggio nel derby contro l'Atletico Madrid disputato nel pomeriggio di domenica, ma anche per un record ...

Real Madrid: nuovo record per Benzema Commenta per primo Karim Benzema entra nella storia del Real Madrid grazie alla partita contro l'Atletico Madrid, che lo porta ad essere lo straniero più presente di sempre in maglia banca con 371 partite, una in più di ...

Il Real Madrid ritrova Benzema: il francese salva Zidane Goal.com Verso Juve-Porto, le statistiche Uefa dei bianconeri In vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto, ecco le statistiche Uefa dei Campioni d'Italia: L'undici di Andrea Pirlo ha collezionato il ...

Zona Cesarini? No, zona Real Zona Cesarini o zona Real? È più corretto chiamare così i minuti prima del triplice fischio. Per il Real segnare alla fine è diventato usuale ...

ha fatto la storia del Real Madrid . Non solo per la rete che è valsa il pareggio nel derby contro l'Atletico Madrid disputato nel pomeriggio di domenica, ma anche per un record ...Commenta per primoentra nella storia del Real Madrid grazie alla partita contro l'Atletico Madrid, che lo porta ad essere lo straniero più presente di sempre in maglia banca con 371 partite, una in più di ...In vista del ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto, ecco le statistiche Uefa dei Campioni d'Italia: L'undici di Andrea Pirlo ha collezionato il ...Zona Cesarini o zona Real? È più corretto chiamare così i minuti prima del triplice fischio. Per il Real segnare alla fine è diventato usuale ...