Inter-Atalanta 1-0 | decide rete di Skriniar Conte torna a +6

(Di martedì 9 marzo 2021) Successo preziosissimo per l’, che grazie a una zampata dibatte l’1-0 e porta a casa tre punti importanti nella rincorsa allo Scudetto. Gara ricca di agonismo e di grande equilibrio tattico che ha permesso una vera fuga per la squadra dichea +6 sul Milan, che aveva accorciato andato a vincere e Verona. E così al ‘Meazza’ finisce 1-0 il big match che chiude la 26ma giornata di campionato, settima di ritorno. E settima è pure la vittoria consecutiva dell’, che supera un autentico esame sulla via verso lo scudetto. Nerazzurri milanesi in vetta a 62 punti contro i 56 del Milan. Juventus terza a quota 52, Roma a 50 e nerazzurri bergamaschi fermi a 49. Battuta d’arresto per gli uomini di Gasperini nella loro rincorsa a un posto in Champions ...