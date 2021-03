"Incapaci", "Perché parli?". Rissa in tv tra Paragone e Sileri (Di lunedì 8 marzo 2021) Valentina Dardari La replica del sottosegretario alla Salute: “Sai quanti sono gli italiani finora vaccinati sopra gli 80 anni? Poco meno del 25%" Lite con toni violenti quella di ieri sera tra il giornalista e senatore Gianluigi Paragone e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Lo scontro è avvenuto durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, in onda su La7. Poco prima il sottosegretario aveva spiegato: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda dose. Se viene ritardata la seconda dose o ricevo altri vaccini, libero quelle che ho. Altrimenti si fa un danno. Ecco Perché sono rimaste nel frigo”. Paragone: "Siete degli Incapaci" La lite ha però avuto inizio quando Paragone ha accusato i ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Valentina Dardari La replica del sottosegretario alla Salute: “Sai quanti sono gli italiani finora vaccinati sopra gli 80 anni? Poco meno del 25%" Lite con toni violenti quella di ieri sera tra il giornalista e senatore Gianluigie il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Lo scontro è avvenuto durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, in onda su La7. Poco prima il sottosegretario aveva spiegato: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda dose. Se viene ritardata la seconda dose o ricevo altri vaccini, libero quelle che ho. Altrimenti si fa un danno. Eccosono rimaste nel frigo”.: "Siete degli" La lite ha però avuto inizio quandoha accusato i ...

Non è l'arena, Gianluigi Paragone contro la Pd Picierno: "Assurdo, oggi si chiude perché siete stati degli incapaci" 'Ci sono le dosi nei frigoriferi'. Pina Picierno , europarlamentare del Pd , prova a difendere il governo sul tema vaccini e Gianluigi Paragone , senatore ex M5s oggi leader di Italexit, salta sulla ...

