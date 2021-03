In Grecia il Covid si porta via una neonata di 37 giorni: è la vittima più giovane (Di lunedì 8 marzo 2021) La vittima di Covid più giovane di tutta la Grecia è una neonata di soli 37 giorni. La sua storia ha fatto il giro del mondo In Grecia la soglia della vittima di Covid più giovane si è drasticamente abbassata. È infatti venuto a mancare un neonato di soli 37 giorni, appena venuto al mondo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladipiùdi tutta laè unadi soli 37. La sua storia ha fatto il giro del mondo Inla soglia delladipiùsi è drasticamente abbassata. È infatti venuto a mancare un neonato di soli 37, appena venuto al mondo L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RaiNews : L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 - fanpage : Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia - annaliagiuli : Covid, morto neonato di 37 giorni: choc in Grecia - mapivi63 : RT @fanpage: Grecia, neonato di 37 giorni morto di Covid: contagiato in famiglia - MargiePedersen : RT @RaiNews: L'intero Paese è sotto choc #Grecia #COVID19 -