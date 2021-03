“Ho avuto contatti con una persona positiva al Covid”: Monica Giandotti conduce Unomattina in collegamento da casa (Di lunedì 8 marzo 2021) Conduzione in collegamento da casa a Unomattina. La giornalista Monica Giandotti non era in studio per la puntata di oggi, lunedì 8 marzo 2021: lei stessa ha spiegato infatti di essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid. Non è la prima volta che la giornalista si ritrova a condurre il programma in collegamento: tempo fa aveva dovuto lasciare gli studi sempre a causa dello stesso motivo. “Monica è a casa nel rispetto delle norme anti-Covid”, ha spiegato il co-conduttore di Unomattina Marco Frittella. “Facendo il nostro lavoro – ha detto la giornalista – può succedere. Gli italiani lo sanno. Per il momento sto bene ma per un po’ di giorni dovremo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Conduzione inda. La giornalistanon era in studio per la puntata di oggi, lunedì 8 marzo 2021: lei stessa ha spiegato infatti di essere entrata in contatto con unaal. Non è la prima volta che la giornalista si ritrova a condurre il programma in: tempo fa aveva dovuto lasciare gli studi sempre a causa dello stesso motivo. “è anel rispetto delle norme anti-”, ha spiegato il co-conduttore diMarco Frittella. “Facendo il nostro lavoro – ha detto la giornalista – può succedere. Gli italiani lo sanno. Per il momento sto bene ma per un po’ di giorni dovremo ...

