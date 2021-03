Highlights Sinner-Barrere 7-63 | 6-75 | 7-5 | Atp Marsiglia 2021 VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Ildei migliori momenti del match tra Jannike Gregoire, valido per il primo turno dell’Atp die terminato 7-6(3),6-7(5), 7-5 in favore del tennista azzurro. Successo sofferto per l’altoatesino, che ha tirato fuori un carattere lodevole, vincendo al set decisivo un incontro tutt’altro che agevole. Di seguito gliintegrali della sfida tra, aggiornati al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

Farepiù o meno corti, prodotti per i social media, trasmissioni per chi lo vuol vedere ... Giudizio su? 'Io sono romagnolo, ma mi allenavo in Austria e conosco la zona. Vedo in Jannik ...- Jessica Pegula - Elina Svitolina I giovani Carlos Alcaraz . E finalmente. Finalmente una storia. Finalmente un teenager. C'è vita, oltre a Jannik. Buona la prima di questo 17enne ...Jannik Sinner ha superato Gregoire Barrere e ottenuto il pass per il secondo turno dell'Atp 250 di Marsiglia 2021. L'altoatesino affronterà Hugo Gaston. Come e quando seguire il match ...Il video dei migliori momenti del match tra Jannik Sinner e Aljaz Bedene, valido per il primo turno dell'Atp di Montpellier 2021. La clip contenente gli scambi più significativi ...