Hamsik - Goteborg | è ufficiale | l' accoglienza è da star

Advertising

SkySport : Calciomercato, Hamsik è un nuovo giocatore del Goteborg: 'Darò anima e corpo' - DiMarzio : Nelle prossime ore #Hamsik volerà in Svezia - DiMarzio : #Calciomercato, #Hamsik molto vicino al #Goteborg - Mediagol : #Calciomercato, Hamsik e l'arrivo al Goteborg: 'Sono felice, non vedo l'ora di scoprire questa realtà'… - Eurosport_IT : Marek #Hamsik torna in Europa: fino al 30 agosto sarà un giocatore del Goteborg -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik Goteborg

La notizia era nell'aria da giorni, soprattutto dopo la fumata nera con lo Slovan Bratislava. Ora invece è ufficiale: Marekè un nuovo giocatore del. L'ex capitano del Napoli ha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 tornando così in Europa dopo due anni in Cina, al Dalian Pro. " Sono molto felice di ...Marekcambia casacca. Lo slovacco ex bandiera del Napoli lascia la Cina e torna in Europa, dove vestirà la maglia dell'IFK. Il centrocampista ha recentemente giocato per il club cinese ...Ufficiale il trasferimento in Svezia dell’ex capitano del Napoli: “Farò del mio meglio per aiutare la squadra” ...L’ex capitano del Napoli si trasferisce in Svezia fino al termine della stagione dopo i due anni passati in Cina: “Darò anima e corpo” ...