Hamsik al Goteborg | è ufficiale | c’è una precisazione per il futuro?

Leggi su serieanews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Per Marekè il momento di tornare nuovamente in Europa, per lui una nuova (ma breve) avventura in Svezia. Si vociferava già da un po’ di tempo del ritorno di Marekin Europa. Dopo l’esperienza in Cina, che l’ha portato via dalla sua amata Napoli, lo slovacco ha deciso di mettersi nuovamente in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.