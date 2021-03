Guinea | distrutti edifici e strutture | i motivi

(Di lunedì 8 marzo 2021) Diverse le cause delle deflagrazioni causate all’interno di una base militare.Equatoriale, esplosioni in campo militare: 20 morti su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guinea distrutti

... ancora provvisorio, delle esplosioni che hanno scosso una base militare a Bata, nella... Le immagini trasmesse dalla televisione locale Tvge hanno mostrato edificie in fiamme, con ......ha utilizzato una benna frantoio BF120.4 per riciclare le macerie degli edificidai ... Insono stati investiti oltre 300 milioni di dollari per ristrutturare la pavimentazione dell'area ...Almeno 20 persone sono morte e 600 sono rimaste ferite a causa di una serie di esplosioni nel campo militare di Malabo, capitale della Guinea Equatoriale. A provocare le esplosioni, secondo il preside ...Una serie di esplosioni avvenuta in un campo militare di Bata ha devastato la città causando il crollo di diverse strutture ed edifici ...