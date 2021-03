Gismondo: “Un anno di restrizioni non ha evitato 100mila morti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Italia in zona rossa o in lockdown? “Alla luce dei risultati di un anno di restrizioni, che sicuramente hanno abbassato la pressione sugli ospedali” senza tuttavia riuscire a evitare “purtroppo quasi 100mila vittime malgrado tutto, dobbiamo interrogarci su quale possa essere uno schema nuovo per dare una svolta” alla lotta dell’Italia contro la pandemia di Covid-19. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all’ospedale Sacco di Milano, mentre il Governo studia ulteriori misure di contrasto al virus Sars-CoV-2 e alla crescente diffusione di varianti. “Certamente – ragiona l’esperta – se avessimo la possibilità di vaccinare tutti immediatamente la svolta sarebbe questa. Ma non ce l’abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Italia in zona rossa o in lockdown? “Alla luce dei risultati di undi, che sicuramente habbassato la pressione sugli ospedali” senza tuttavia riuscire a evitare “purtroppo quasivittime malgrado tutto, dobbiamo interrogarci su quale possa essere uno schema nuovo per dare una svolta” alla lotta dell’Italia contro la pandemia di Covid-19. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all’ospedale Sacco di Milano, mentre il Governo studia ulteriori misure di contrasto al virus Sars-CoV-2 e alla crescente diffusione di varianti. “Certamente – ragiona l’esperta – se avessimo la possibilità di vaccinare tutti immediatamente la svolta sarebbe questa. Ma non ce l’abbiamo ...

