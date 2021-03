Ennesimo ordigno contro imprenditore | “Richiesto urgente incontro con il prefetto”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il primo cittadino di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno haun incon ila seguito dell’scoppiato nei pressi di un esercizio commerciale all’intero del proprio territorio. Queste le parole del sindaco di Somma Vesuviana riportare da il corriere del mezzogiorno: “I recenti e preoccupanti episodi intimidatori mi spingono a chiedere alun in. La mia richiesta è sostenuta e condivisa anche dai referenti delle istituzioni sovracomunali, a loro volta cittadini sommesi, l’onorevole Gianfranco Di Sarno, ed i consiglieri regionali Paola Raia e Carmine Mocerino. È indubbio che detti episodi- hanno procurato allarme sia nelle ...

Napoli – Il primo cittadino di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno ha richiesto un incontro urgente con il prefetto a seguito dell'ennesimo ordigno scoppiato nei pressi di un esercizio commerciale all' ...