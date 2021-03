Elisabetta Gregoraci: lo scatto bollente | Il body esplode (Di lunedì 8 marzo 2021) Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, infiamma il web con uno un post che lascia poco all’immaginazione. Il suo fisico è mozzafiato e anche all’interno della casa del Grande Fratello ha suscitato molta ‘invidia’. Ecco lo scatto che è diventato virale Elisabetta Gregoraci-Political24La partecipazione al Grande Fratello VIP La showgirl calabrese è stata la protagonista indiscussa insieme al vincitore, Tommaso Zorzi, di questa strana e lunga edizione del ‘Grande Fratello VIP‘. Amata dal grande pubblico, si è distinta per la sua ironia e per la sua verace schiettezza. Quello che ovviamente non è passato in osservato è stato anche il suo fisico mozzafiato e dopo l’uscita dalla Casa ha continuato ad ammaliare i fan sia in studio che sui suoi canali social. Iconico è stato il vestito sfoggiato ... Leggi su political24 (Di lunedì 8 marzo 2021), ex moglie di Flavio Briatore, infiamma il web con uno un post che lascia poco all’immaginazione. Il suo fisico è mozzafiato e anche all’interno della casa del Grande Fratello ha suscitato molta ‘invidia’. Ecco loche è diventato virale-Political24La partecipazione al Grande Fratello VIP La showgirl calabrese è stata la protagonista indiscussa insieme al vincitore, Tommaso Zorzi, di questa strana e lunga edizione del ‘Grande Fratello VIP‘. Amata dal grande pubblico, si è distinta per la sua ironia e per la sua verace schiettezza. Quello che ovviamente non è passato in osservato è stato anche il suo fisico mozzafiato e dopo l’uscita dalla Casa ha continuato ad ammaliare i fan sia in studio che sui suoi canali social. Iconico è stato il vestito sfoggiato ...

