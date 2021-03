"Draghi sostenga la condivisione dei brevetti sui vaccini". La lettera dei 67 (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il Governo italiano sostenga, presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la proposta di India e Sudafrica di esentare dal brevetto i prodotti utilizzati per combattere la pandemia da Covid-19 e in particolare i vaccini”. È la richiesta avanzata dal ‘Comitato Nazionale per l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)’ che sta portando avanti una petizione europea, ‘Right2cure – No profit on pandemic’ , per il ’Diritto alla Cura, nessun profitto sulla pandemia”. L’Ice raccoglie 67 realtà nazionali che si muovono con altre 400 organizzazioni della società civile in tutto il mondo, tra cui la stessa Organizzazione mondiale della sanità, Unaids, Unitaid e la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli. La mission è di fare pressione sulle istituzioni affinché la cura e i vaccini anti-covid sia garantiti a tutti, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il Governo italiano, presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la proposta di India e Sudafrica di esentare dal brevetto i prodotti utilizzati per combattere la pandemia da Covid-19 e in particolare i”. È la richiesta avanzata dal ‘Comitato Nazionale per l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)’ che sta portando avanti una petizione europea, ‘Right2cure – No profit on pandemic’ , per il ’Diritto alla Cura, nessun profitto sulla pandemia”. L’Ice raccoglie 67 realtà nazionali che si muovono con altre 400 organizzazioni della società civile in tutto il mondo, tra cui la stessa Organizzazione mondiale della sanità, Unaids, Unitaid e la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli. La mission è di fare pressione sulle istituzioni affinché la cura e ianti-covid sia garantiti a tutti, ...

