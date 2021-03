Draghi: il Covid peggiora, ma grazie all’accelerazione sui vaccini via d'uscita non lontana (Di lunedì 8 marzo 2021) «La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’ accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana». Lo dice il premier Mario Draghi in un videomessaggio alla conferenza... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 8 marzo 2021) «La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’ accelerazione del piano dei, una via d’non». Lo dice il premier Marioin un videomessaggio alla conferenza...

