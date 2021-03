Draghi finalmente parla e asfalta Conte | «A un anno dal Covid siamo al punto di partenza»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Undopo, non c’è piùma. E poco è cambiato, per ammissione dello stesso premier. “Il 10 marzo di unfa l’Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che undopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei centomila morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hperso la vita il dovere del nostro impegno”. Il premier Mariotorna are, dopo i discorsi di insediamento del governo almento e ...

Ora,, anche l'Europa si è decisa a farsi sentire dalle multinazionali farmaceutiche e soprattutto l'Italia ha fatto la voce grossa con il premieril quale, come ex banchiere, sa ...... auguriamoci che negazionisti e "disertori" costituiscano un'infima minoranza, comunque ininfluente sull'encomiabile tentativo del Governodi giungere,, alla cosiddetta immunità di ...Il Covid non è ancora sconfitto, dice Mario Draghi, perchè ad un anno dall’inizio della pandemia – quando siamo sulla soglia dei centomila morti – si assiste oggi ad un nuovo peggioramento ...Con il Dpcm Draghi le scuole restano chiuse in molte regioni. Sono in arrivo nuovi bonus per i genitori che devono restare a casa con i figli. Ecco quali.