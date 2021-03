Dichiarazione infedele: sequestro di beni per un’azienda costruttrice (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento per le ipotesi di reato di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione infedele). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, e ha ad oggetto, quale profitto del reato contestato, denaro e disponibilità finanziarie della predetta persona giuridica fino alla concorrenza di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento per le ipotesi di reato di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, e ha ad oggetto, quale profitto del reato contestato, denaro e disponibilità finanziarie della predetta persona giuridica fino alla concorrenza di ...

Advertising

anteprima24 : ** Dichiarazione infedele: sequestro di beni per un'#Azienda costruttrice ** - CitraroFrancitr : La sanzione per infedele dichiarazione Iva assorbe l’omesso versamento - LavoroFisco : Dichiarazione dei redditi infedele: non sussiste il “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazione infedele Benevento - Procura: sequestro preventivo ai danni di una societa' di costruzioni edifici residenziali 74/2000 (Dichiarazione Infedele). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ...

GDF, SEQUESTRO PREVENTIVO SOCIETÀ EDILIZIA 74/2000 (Dichiarazione Infedele). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ...

La sanzione per infedele dichiarazione Iva assorbe l'omesso versamento Euroconference NEWS Dichiarazione infedele: sequestro di beni per un’azienda costruttrice Benevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guard ...

GDF, SEQUESTRO PREVENTIVO SOCIETÀ EDILIZIA Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanz ...

74/2000 (). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ...74/2000 (). Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di una società, con sede a Benevento, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ...Benevento – Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guard ...Nella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanz ...