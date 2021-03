DividendProfit : Covid, Menarini: al via nuovi corsi per una rete di pediatri contro gli abusi da pandemia - umbriajournal_ : Covid: Aleotti (Menarini), 'su vaccini progetto a medio termine unico possibile' - fakegiannelli : Questo il titolo di #repubblica a p.7: 'produrre più dosi'. Ma la domanda poi è: 'Menarini è disposta ad avviare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Menarini

Il Messaggero

Sull'aumento di casi di abuso in era, uno studio condotto presso la Division of Pediatric ... azionisti e membri del Board di". In questo contesto così drammatico, il Gruppoha ...Questo uno dei temi al centro del progettoper creare una rete di pediatri 'sentinelle' ... 'ma nessuno è immune: infatti una indagine in eradella più importante charity per l'infanzia ...Un tema – spiega Menarini in una nota – particolarmente importante in ... Tante le nuove modalità in cui si è probabilmente manifestato l’abuso in era Covid, a cominciare dalla violenza assistita di ...Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - La pandemia di Covid-19 e il lockdown hanno creato le condizioni per un aumento degli abusi sui minori, come dimostrano ormai diversi studi condotti nel mondo. Contro ...