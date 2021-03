Covid, bloccata tassa automobilistica in Emilia-Romagna (Di martedì 9 marzo 2021) L’Emilia-Romagna a seguito dell’emergenza Covid in atto ha sospeso fino al prossimo 31 luglio il pagamento del bollo auto. Emilia-Romagna, sospeso il pagamento del bollo auto fino al 31 luglio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) L’a seguito dell’emergenzain atto ha sospeso fino al prossimo 31 luglio il pagamento del bollo auto., sospeso il pagamento del bollo auto fino al 31 luglio su Notizie.it.

Advertising

FondazioneTTNE : Da - AlanPanassiti : @edigram @gzibordi E' un fatto, l'influenza vera è stata bloccata dalle mascherine e da altri provvedimenti. Il cov… - ilfattovideo : Saremo 2021, Simona Ventura bloccata dal Covid: “Reunion con Fiorello e Amadeus rinviata. Non abbassate la guardia,… - Salvargento : RT @ag_notizie: Covid, San Leone bloccata e semideserta: la “folla” si sposta in centro - prazio : Ogni volta che vedo questo spot di Costa Crociere penso solo alla gente rimasta bloccata in nave col covid l'anno scorso. #Sanremo2021 -