Covid, altri 318 morti, superati i 100mila: la speranza è vaccinare tutti entro l’estate (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto speranza rompe il dibattito sulla lentezza della campagna vaccinale e della curva epidemica in crescita. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 13.902 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 318 morti. Covid: tutti vaccinati entro l’estate Il Ministro della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertorompe il dibattito sulla lentezza della campagna vaccinale e della curva epidemica in crescita. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.902 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 318vaccinatiIl Ministro della L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - Agenzia_Ansa : Raoul Casadei, il re del liscio, da domenica pomeriggio è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Olt… - MediasetTgcom24 : Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid - AuricchioAurora : RT @gzibordi: in Giappone non ci sono mai stati molti 'casi' perchè il tampone lo facevano solo a chi stava male se non hai febbre e altri… - askanews_ita : In 24 ore altri 318 morti per COVID-19 in Italia - Superati i 100mila morti -